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26 февраля, 21:50

У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду

Гоша Чернов
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 2:0.
Фото Reuters
«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 2:0. Лорис Кариус.
Фото Reuters
«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 2:0. Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters
«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 2:0. Эрик тен Хаг празднует победу.
Фото Reuters
1/4
В финале Кубка лиги повержен «Ньюкасл».
Англия. Кубок лиги. Финал
26 февр, 19:30. Wembley (Лондон)
Манчестер Юнайтед
2:0
Ньюкасл Юнайтед

Долгое ожидание финала

«Мы не выигрывали домашний трофей 67 лет». Такое лаконичное сообщение на экране телевизора якобы видели футболисты «Ньюкасла» на базе в Бентоне перед каждой тренировкой в последние месяцы. Сообщалось, что это поручил сделать лично главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау, хотя сам он пока ни в чем не признался.

Эрик тен Хаг и&nbsp;Антони, Златан Ибрагимович и&nbsp;Эрик Байи. «МЮ» близок к первому трофею при тен Хаге. Как команда изменилась с тех пор, когда был выигран последний Кубок лиги

Сама история может быть шуткой, специально растиражированной перед финалом, но фраза полностью правдива. «Ньюкасл» не выигрывал в Англии ничего с 1955 года, когда стал обладателем Кубка Англии. После этого трофейная комната «сорок» лишь иногда пополнялась мелкими и уже несуществующими европейскими титулами вроде Кубка ярмарок или Кубка Интертото. Более того, «Ньюкасл» в этом веке еще не добирался до какого-либо кубкового финала. Вот что творят громкие фразы на телеэкранах базы, талант тренера и, разумеется, деньги из Саудовской Аравии.

"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл" — 2:0. Лорис Кариус. Фото Reuters
«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 2:0. Лорис Кариус. Фото Reuters
Фото Reuters

Возвращение Кариуса

«Манчестер Юнайтед» тоже изголодался по значимым победам. Не так, как «Ньюкасл», конечно, — последние трофеи «МЮ» брал в 2017 году (Лига Европы и Кубок лиги). Но для болельщиков, привыкших к постоянным титулам в эру сэра Алекса Фергюсона, шесть лет засухи — ощутимый срок.

К финалу «Юнайтед» подошел, едва оправившись от двухраундовой битвы с «Барселоной» в Лиге Европы. Каталонцев команда Эрика тен Хага прошла, но сил оставила порядком, да и времени на восстановление после ответной встречи было мало. Однако основа почти целиком сохранилась: разве что Диогу Далот закрыл правый фланг обороны вместо Ван-Биссаки, а автор победного мяча в ворота сине-гранатовых Антони заменил Санчо.

Маркус Рэшфорд празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Барселоны&raquo;. Как же хорош «МЮ» без Роналду! С ним выдать такое шоу с «Барсой» было бы сложно

«Ньюкасл» выставил оптимальный состав, но с важной оговоркой — полевых игроков. Основной голкипер Поуп был дисквалифицирован из-за глупого удаления в матче с «Ливерпулем», а второй вратарь Дубравка оказался заигран за «МЮ» в текущем розыгрыше Кубка лиги. Поэтому с первых минут вышел подзабытый многими Лорис Кариус. Антигерой финала Лиги чемпионов-2018 перебрался в «Ньюкасл» по ходу этого сезона и не играл в официальных матчах целых два года. Но судьба сложилась так, что именно 29-летнему немцу предстояло выручать «Ньюкасл» в главном матче клуба за 67 лет.

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 2:0. Маркус Рэшфорд. Фото Reuters
«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 2:0. Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters

Умница Рэшфорд

На разминке Кариус выглядел неуверенно, но в начале матча спокойно справился с парой несложных ударов Вегхорста и Антони. Тен Хаг выбрал модель ответной игры с «Барселоной», в которой Рэшфорд занимал левый фланг и пытался ловить свободные зоны за спиной у Триппьера, но «Ньюкасл» довольно долго не поддавался. «Сороки» вообще умеют сидеть в низком блоке при необходимости, однако в финале больше владели мячом именно они.

Эрик тен Хаг и&nbsp;Антони, Златан Ибрагимович и&nbsp;Эрик Байи. «МЮ» близок к первому трофею при тен Хаге. Как команда изменилась с тех пор, когда был выигран последний Кубок лиги

Игра долго раскачивалась из-за пауз — сперва Бруну Гимарайнсу долго оказывали помощь, затем Шеру и Мартинесу. Только на исходе получаса темп возрос, когда Де Хеа отразил удар Сен-Максимена. «Ньюкасл» вроде бы неплохо давил, но забил «МЮ». Сыграла ставка на Рэшфорда: он боролся на фланге с Триппьером и Гимарайнсом, бразилец сфолил недалеко от штрафной, и с этого стандарта Каземиро открыл счет. Почти сразу же «МЮ» забил второй, и снова все решила атака по левой бровке — Рэшфорд отыгрался с Вегхорстом и с помощью рикошета от Ботмана удвоил счет. Позже авторство гола присудили защитнику «Ньюкасла».

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 2:0. Эрик тен Хаг празднует победу. Фото Reuters
«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 2:0. Эрик тен Хаг празднует победу. Фото Reuters
Фото Reuters

Долгожданный титул

В перерыве Хау выпустил второго форварда Исака в пару к Уилсону и переключился на схему 4-4-1-1. Это повлекло за собой появление множества свободных зон в середине поля, но «Юнайтед» ими долго не пользовался. «Дьяволов» все и так устраивало: они не зарывались глубоко в оборону, но и на мяч не претендовали, зато дразнили соперника высоким прессингом. До чужой штрафной «Ньюкасл» периодически добирался, однако до Де Хеа — с трудом. Например, в одном из моментов две подряд попытки Жоэлинтона были заблокированы. Вплоть до конца основного времени выстрел Сен-Максимена на 32-й минуте оставался единственным ударом в створ для «Ньюкасла».

Тен Хаг делал своевременные замены. На 70-й минуте он, почувствовав, что теряет власть над серединой поля, бросил в бой Забитцера и Мактоминея. Эффект был почти моментальным — «Ньюкаслу» стало заметно тяжелее продираться к воротам Де Хеа через середину поля.

Примерно в то же время «Юнайтед» окончательно переключился на контратакующий режим и несколько раз опасно выбегал к воротам Кариуса. В отличие от соперника, «дьяволы» были точны: за матч они попали в створ целых девять раз, так что третьего вратаря «Ньюкасла» винить в поражении точно нельзя. Фактически Кариус спас «сорок» от разгрома.

«Юнайтед» хватило и счета 2:0. Такие победы принято называть тренерскими: тен Хаг разработал верный стартовый план, нащупал уязвимые зоны и блестяще справился с оперативной работой по ходу матча. Летом голландца не очень тепло приняли на «Олд Траффорд», но после тяжелой осени и расставания с Криштиану Роналду «МЮ» возродился и выиграл первый трофей за шесть лет.

А у «Ньюкасла» все впереди — мы его наверняка увидим не в одном финале в ближайшие годы.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 24 18 3 3 52-23 57
2
 Ман. Сити 25 17 4 4 64-25 55
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 25 14 3 8 46-35 45
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
7
 Ливерпуль 23 10 6 7 38-28 36
8
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 24 8 7 9 23-25 31
11
 Астон Вилла 24 9 4 11 30-38 31
12
 Кр. Пэлас 24 6 9 9 21-31 27
13
 Нот. Форест 24 6 7 11 18-42 25
14
 Лестер 24 7 3 14 36-42 24
15
 Вулверхэмптон 24 6 6 12 18-33 24
16
 Вест Хэм 24 6 5 13 23-29 23
17
 Лидс 24 5 7 12 29-39 22
18
 Эвертон 24 5 6 13 17-32 21
19
 Борнмут 24 5 6 13 22-48 21
20
 Саутгемптон 24 5 3 16 19-41 18
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38 тур
24.02 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 1 : 1
25.02 15:30
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
25.02 18:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 2
25.02 18:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 0
25.02 18:00
Лестер – Арсенал
 0 : 1
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 4 : 0
25.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 1 : 4
25.02 22:45
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 0 : 0
26.02 16:30
Тоттенхэм – Челси
 2 : 0
5.04 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 18
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 22 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 22 1 4
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