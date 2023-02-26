Поттер: «Я недостаточно сделал для «Челси», чтобы иметь столько доверия»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал результаты своей команды в текущем сезоне.

«Результаты у нас такие, какие они есть, я принимаю это. Это часть работы. Если вы посмотрите на ситуацию с Юргеном Клоппом в «Ливерпуле», то увидите, что у них тоже нет результатов и некоторые люди хотят, чтобы он ушел. Такова природа футбола. Я недостаточно сделал в этом клубе, чтобы иметь столько доверия. Я также принимаю это», — приводит слова Поттера Football.London.

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Челси» уступил «Тоттенхэму» со счетом 2:0.

«Синие» занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко за 24 матча.