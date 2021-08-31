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Фердинанд считает, что Роналду будет бить пенальти в «Манчестер Юнайтед»

16:33
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд считает, что нападающий Криштиану Роналду будет бить пенальти в команде.

«Думаю, Бруну уступит ему пенальти, а за ним останутся только штрафные и угловые. Мне кажется, Фернандеш будет исполнять и штрафные вблизи штрафной площадки. Думаю, его показатели указывают на то, что он должен продолжать бить штрафные.

Роналду будет бить пенальти, это 100 процентов. Думаю, Бруну широко смотрит на ситуацию и понимает, что Роналду может помочь выиграть трофеи. Если переход Криштиану означает, что статистика Фернандеша ухудшится, но это принесет ему трофей, то я думаю, что Бруну с радостью согласится на такой вариант", — приводит слова Фердинанда Goal.

31 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим Криштиану Роналду.

В составе «МЮ» Роналду выступал ранее с 2003 по 2009 год. Португалец трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
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Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en-us/news/fernandes-penalties-free-kicks-ronaldo-man-utd-ferdinand/5j6zt3ifr3gz1xqbzrngrz48g

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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