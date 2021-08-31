Фердинанд считает, что Роналду будет бить пенальти в «Манчестер Юнайтед»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд считает, что нападающий Криштиану Роналду будет бить пенальти в команде.
«Думаю, Бруну уступит ему пенальти, а за ним останутся только штрафные и угловые. Мне кажется, Фернандеш будет исполнять и штрафные вблизи штрафной площадки. Думаю, его показатели указывают на то, что он должен продолжать бить штрафные.
Роналду будет бить пенальти, это 100 процентов. Думаю, Бруну широко смотрит на ситуацию и понимает, что Роналду может помочь выиграть трофеи. Если переход Криштиану означает, что статистика Фернандеша ухудшится, но это принесет ему трофей, то я думаю, что Бруну с радостью согласится на такой вариант", — приводит слова Фердинанда Goal.
31 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим Криштиану Роналду.
В составе «МЮ» Роналду выступал ранее с 2003 по 2009 год. Португалец трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en-us/news/fernandes-penalties-free-kicks-ronaldo-man-utd-ferdinand/5j6zt3ifr3gz1xqbzrngrz48g
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