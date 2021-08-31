Фердинанд считает, что Роналду будет бить пенальти в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд считает, что нападающий Криштиану Роналду будет бить пенальти в команде.

«Думаю, Бруну уступит ему пенальти, а за ним останутся только штрафные и угловые. Мне кажется, Фернандеш будет исполнять и штрафные вблизи штрафной площадки. Думаю, его показатели указывают на то, что он должен продолжать бить штрафные.

Роналду будет бить пенальти, это 100 процентов. Думаю, Бруну широко смотрит на ситуацию и понимает, что Роналду может помочь выиграть трофеи. Если переход Криштиану означает, что статистика Фернандеша ухудшится, но это принесет ему трофей, то я думаю, что Бруну с радостью согласится на такой вариант", — приводит слова Фердинанда Goal.

31 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим Криштиану Роналду.

В составе «МЮ» Роналду выступал ранее с 2003 по 2009 год. Португалец трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.