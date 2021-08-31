«Арсенал» отдаст Бельерина в аренду «Бетису»

«Арсенал» отдаст защитника Эктора Бельерина в аренду «Бетису». При этом у испанского клуба не будет опции выкупа 26-летнего игрока, сообщает Marca.

Бельерин также пойдет на понижение зарплаты, которую ему будет платить «Бетис».

В прошлом сезоне АПЛ защитник провел 25 матчей в составе «канониров», забил один гол, отдал две результативные передачи и получил восемь желтых карточек.