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Ромелу Лукаку опередил Роналду и Неймара по общей сумме трансферов за карьеру

20:57
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Новичок «Челси» Ромелу Лукаку опередил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «ПСЖ» Неймара по общей сумме трансферов за карьеру.

Суммарная стоимость переходов бельгийца составляет 321 миллион евро: 12 млн. — в «Челси», 36 млн. — в «Эвертон», 84 мл. — в «МЮ», 74 млн. — в «Интер» и 115 млн. — в «Челси».

Общая сумма трансферов Неймара — 310 миллионов евро. Он переходил всего в два клуба («Барса» и «ПСЖ»).

Суммарная стоимость Роналду — 228 млн евро («МЮ», «Реал», «Ювентус»).

Лукаку вернулся в «Челси» 12 августа, подписав пятилетний контракт.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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