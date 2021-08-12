Магуайр считает, что «Манчестер Юнайтед» должен выигрывать трофеи

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр считает, что клубу пора выигрывать трофеи.

«От этого клуба требуют ежегодных побед, и то, что за два года здесь я ничего не выиграл, разочаровывает. Но мы добились прогресса, нам многое удалось, мы можем соперничать с лучшими клубами мира.

Конечно, пора начать побеждать. За последние два года мы доказали, что способны конкурировать с кем угодно», — приводит слова Магуайра Sky Sports.

В сезоне-2020/21 «МЮ» занял второе место в АПЛ и дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Вильярреалу» (1:1; по пенальти — 10:11).

Чемпионат Англии сезона-2021/22 стартует 13 августа.