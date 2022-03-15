Роман Абрамович был замечен в ВИП-зале аэропорта в Тель-Авиве

Российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович был замечен в ВИП-зале аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве 14 марта, сообщает Reuters.

По информации источника, самолет, принадлежащий Абрамовичу, вылетел из Тель-Авива в Стамбул, при этом у агентства нет точной информации о том, присутствовал ли на борту сам бизнесмен.

2 марта Абрамович объявил, что собирается продать «Челси». Позднее правительство Великобритании ввело санкции в адрес бизнесмена. Из-за этого все активы Абрамовича на территории государства заморожены, что усложнило процесс продажи «Челси».

Лондонский клуб получил специальное разрешение на продолжение деятельности с рядом ограничений. Команда не может осуществлять действия на трансферном рынке, продлевать контракты с нынешними футболистами, продавать билеты на матчи болельщикам без абонемента.