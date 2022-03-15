«Еще предстоит сыграть много матчей». Гвардьола — о чемпионской гонке в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после ничьей с «Кристал Пэлас» (0:0) высказался по поводу чемпионской гонки в АПЛ.

«Еще предстоит сыграть много матчей. Нам нужно выиграть много игр, но то, как мы играли, не вызывает сожалений. Конечно, мы предпочли бы выиграть у «Кристал Пэлас», но матч был сыгран хорошо.

Мы играли, чтобы выиграть, создали больше моментов. Наша игра была потрясающей на сложном стадионе с неидеальным газоном", — цитирует BBC Гвардьолу.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ — 70 очков. На втором месте идет «Ливерпуль», у которого 66 очков и на одну игру меньше, чем у команды Хосепа Гвардьолы.