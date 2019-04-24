"Манчестер Сити" опубликовал видеопревью к матчу 31-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед". Ролик выполнен в стиле франшизы "Мстители", ведущие игроки "горожан" представлены в виде супергероев.
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The Manchester Derby... 🔴🔵 . Time for heroes... 💪 . #mancity #MUNMCI
Публикация от Manchester City (@mancity) 23 Апр 2019 в 12:15 PDT
The Manchester Derby... 🔴🔵 . Time for heroes... 💪 . #mancity #MUNMCI
Публикация от Manchester City (@mancity) 23 Апр 2019 в 12:15 PDT
"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити": чемпионат Англии по футболу, премьер-лига, 31-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)