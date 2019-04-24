"Манчестер Сити" опубликовал видеопревью к матчу 31-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед". Ролик выполнен в стиле франшизы "Мстители", ведущие игроки "горожан" представлены в виде супергероев.

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити": чемпионат Англии по футболу, премьер-лига, 31-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)