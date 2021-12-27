Роджерс заявил, что 19-летний игрок «Ливерпуля» сломал ногу защитнику «Лестера»
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что юниор «Ливерпуля» Тайлер Мортон сломал ногу крайнему защитнику «лис» Рикарду Перейре.
«Рикарду Перейра пропустит от шести до восьми недель. Мы так расстроены из-за него, потому что он упорно трудился. Я не понимаю, как рефери этого не увидел. Он получил перелом, хотя могло быть еще хуже», — цитирует Роджерса Daily Star.
В минувшую среду «Ливерпуль» в серии пенальти вырвал у «Лестера» путевку в полуфинал Кубка английской лиги.
Этот матч был омрачен для «лис» травмой Перейры, причем 19-летний Мортон, грубо подкатившийся против игрока сборной Португалии, отделался только желтой карточкой.
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