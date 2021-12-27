Рангник рассказал о будущем Марсьяля в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что клуб готов расстаться с нападающим Антони Марсьялем, но только в случае выгодного предложения.
«Я понимаю его желание сменить обстановку. Но речь идет не только об интересах игрока. Нужно учитывать и позицию клуба», — приводит слова тренера The Guardian.
Ранее футболист сообщил руководству «МЮ», что хотел бы уйти в другую команду.
В нынешнем сезоне 26-летний француз провел 10 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 31,5 миллиона фунтов стерлингов.
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