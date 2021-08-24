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Робертсон продлил контракт с «Ливерпулем» до 2026 года

16:32
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Защитник Эндрю Робертсон продлил контракт с «Ливерпулем», сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до 2026 года.

Робертсон перешел в «Ливерпуль» из «Халла» летом 2017 года. В сезоне-2020/21 27-летний шотландец провел 38 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал 7 результативных передач.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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