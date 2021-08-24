Робертсон продлил контракт с «Ливерпулем» до 2026 года

Защитник Эндрю Робертсон продлил контракт с «Ливерпулем», сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до 2026 года.

??, ???, ... ???



Great news, @andrewrobertso5 has signed a new long-term deal with the Reds ? ? — Liverpool FC (@LFC) August 24, 2021

Робертсон перешел в «Ливерпуль» из «Халла» летом 2017 года. В сезоне-2020/21 27-летний шотландец провел 38 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал 7 результативных передач.