Робертсон продлил контракт с «Ливерпулем» до 2026 года
16:32
Защитник Эндрю Робертсон продлил контракт с «Ливерпулем», сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение рассчитано до 2026 года.
Робертсон перешел в «Ливерпуль» из «Халла» летом 2017 года. В сезоне-2020/21 27-летний шотландец провел 38 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал 7 результативных передач.
Читайте также
Паралимпиада-2021 в Токио: где смотреть и какие каналы покажут, расписание соревнований сборной России
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю