«Суонси» и «Норвич» пробились в 1/16 финала Кубка английской лиги
В матче 1/32 финала Кубка английской лиги «Суонси» победил «Плимут» (4:1). «Норвич» разгромил «Борнмут» (6:0).
Кубок английской лиги
1/32 финала
«Суонси» — «Плимут» — 4:1 (1:0)
Голы: Уильямс, 29 (1:0). Ширли, 63 (1:1). Уиттакер, 79 (2:1). Уиттакер, 86 (3:1). Уиттакер, 90+1 (4:1).
24 августа. Суонси. Стадион «Либерти».
«Норвич» — «Борнмут» — 6:0 (3:0)
Голы: Тзолис, 12 (1:0). Маклин, 26 (2:0). Рупп, 34 (3:0). Саджент, 49 (4:0). Тзолис, 66 (5:0). Саджент, 75 (6:0).
«Норвич»: Ганн, Лунги Серенсен, Циммерманн, Уильямс (Яннулис, 76), Мумба, Омобамиделе, Рупп (Ида, 77), Дауэлл, Маклин (Гилмор, 71), Саджент, Тзолис.
Предупреждения: Килкенни, 50. Кэмп, 55. Циммерманн, 80.
24 августа. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».
«Олдхэм» — «Аккрингтон Стэнли» — 0:0 . Пенальти — 5:4
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю