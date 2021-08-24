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Джака: «Горжусь тем, что «Арсенал» продлил мое пребывание в клубе»

12:33
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Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака в своем Instagram объявил о продлении контракта с лондонским клубом.

«Там, где сердце. Горжусь тем, что «Арсенал» продлил мое пребывание в клубе», — говорится в сообщении.

28-летнего игрока сборной Швейцарии этим летом пыталась подписать «Рома», однако Джака в итоге принял решение продолжить карьеру в «Арсенале».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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