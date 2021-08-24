Джака: «Горжусь тем, что «Арсенал» продлил мое пребывание в клубе»
12:33
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака в своем Instagram объявил о продлении контракта с лондонским клубом.
«Там, где сердце. Горжусь тем, что «Арсенал» продлил мое пребывание в клубе», — говорится в сообщении.
28-летнего игрока сборной Швейцарии этим летом пыталась подписать «Рома», однако Джака в итоге принял решение продолжить карьеру в «Арсенале».
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