Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отказался возглавлять «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, «красные дьяволы» контактировали с 56-летним специалистом, однако тот заявил, что ему нужно выполнить свою задачу и вывести Италию на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

TRUE? @ManUtd contacted Roberto Mancini for the job as new manager. Mancini said NO ? he said it is his duty to qualify with Italy for the world cup pic.twitter.com/LVUW0zUnXk — Christian Falk (@cfbayern) November 24, 2021

21 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды. В данный момент исполняющим обязанности наставника «красных дьяволов» является Майкл Кэррик.