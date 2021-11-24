Роберто Манчини отказался возглавлять «Манчестер Юнайтед»
12:46
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отказался возглавлять «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
По информации источника, «красные дьяволы» контактировали с 56-летним специалистом, однако тот заявил, что ему нужно выполнить свою задачу и вывести Италию на ЧМ-2022 через стыковые матчи.
TRUE? @ManUtd contacted Roberto Mancini for the job as new manager. Mancini said NO ? he said it is his duty to qualify with Italy for the world cup pic.twitter.com/LVUW0zUnXk— Christian Falk (@cfbayern) November 24, 2021
21 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды. В данный момент исполняющим обязанности наставника «красных дьяволов» является Майкл Кэррик.
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