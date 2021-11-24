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Роберто Манчини отказался возглавлять «Манчестер Юнайтед»

12:46
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отказался возглавлять «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, «красные дьяволы» контактировали с 56-летним специалистом, однако тот заявил, что ему нужно выполнить свою задачу и вывести Италию на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

21 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды. В данный момент исполняющим обязанности наставника «красных дьяволов» является Майкл Кэррик.

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Иван Торопцев все материалы автора

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