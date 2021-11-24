Травма защитника «Тоттенхэма» Ромеро оказалась серьезнее, чем ожидалось

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сообщил, что травма защитника «шпор» Кристиана Ромеро оказалась более серьезной, чем ожидалось.

«Мы ждем результатов еще одного обследования. Если честно, его травма оказалась серьезнее, чем мы думали, поэтому нам нужно подождать. Сейчас я не знаю, сколько ему потребуется времени, чтобы восстановиться. Травма Ромеро серьезнее, чем у Ло Челсо. Нужно дождаться результатов следующего обследования, после этого врачи смогут дать более детальную информацию о том, сколько пропустит Кристиан», — сказал в эфире Sky Sports Конте.

В сезоне-2021/22 Ромеро провел 13 матчей за «Тоттенхэм» и не отличился результативными действиями. 23-летний аргентинец пропустил предыдущую игру команды против «Лидса» (2:1) из-за повреждения подколенного сухожилия.