Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ливерпуль» не собирается отпускать Ориги из клуба

12:18
Теги:

«Ливерпуль» не намерен отпускать из команды нападающего Дивока Ориги, сообщает Northern Echo.

По информации источника, мерсисайдцы хотят сохранить 26-летнего бельгийца, несмотря на интерес к нему со стороны «Ньюкасла».

В сезоне-2021/22 Ориги провел 7 матчей за «Ливерпуль», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Шоколад: польза и вред
Оскар Кучера отказался принимать приглашение врачей посетить красную зону
0