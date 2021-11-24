«Ливерпуль» не собирается отпускать Ориги из клуба

«Ливерпуль» не намерен отпускать из команды нападающего Дивока Ориги, сообщает Northern Echo.

По информации источника, мерсисайдцы хотят сохранить 26-летнего бельгийца, несмотря на интерес к нему со стороны «Ньюкасла».

В сезоне-2021/22 Ориги провел 7 матчей за «Ливерпуль», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.