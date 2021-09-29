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Александр-Арнолд получил мышечную травму и может пропустить матчи сборной Англии в октябре

10:49
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что защитник мерсисайдцев Трент Александр-Арнолд может пропустить игры сборной Англии в октябре.

«Никакую мышечную травму не залечить так быстро. Я не хочу решать за него, но не думаю, что он сможет поехать в сборную. Надеюсь, что после паузы на матчи национальных команд он будет готов выходить на поле. Все выглядело не так серьезно, но мы провели тщательное обследование, и стало понятно, что все серьезно. Трент не полетел с нами в Португалию, и не похоже, что он вернется к игре с «Манчестер Сити» в начале октября», — приводит Sky Sports слова Клоппа.

В октябре сборная Англии проведет два матча отборочного турнира ЧМ-2022: против Андорры (9 октября) и Венгрии (12 октября).

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11669/12420696/trent-alexander-arnold-liverpool-boss-jurgen-klopp-says-right-back-is-a-doubt-to-face-manchester-city

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Иван Торопцев все материалы автора

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