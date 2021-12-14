Ришарлисон из-за травмы пропустит несколько недель
21:36
Нападающий «Эвертона» Ришарлисон пропустит несколько недель. Углубленное обследование показало, что 24-летний бразилец надорвал икроножную мышцу, сообщает Sky Sports.
Ситуация «Эвертона» усугубляется также потерей полузащитника Андроса Таунсенда, у которого была диагностирована трещина в стопе.
Отметим, с конца сентября команда Рафаэля Бенитеса добыла лишь одну победу в АПЛ — 2:1 против «Арсенала».
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