Чилуэлл приступил к пробежкам и может избежать операции

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:0), из-за чего не смог продолжить игру и был заменен на 71-й минуте.

Предполагалось, что футболист пропустит около двух месяцев, а также будет вынужден провести операцию, чтобы колено восстанавливалось быстрее и более корректно.

Тем не менее, по информации The Athletic, Чилвелл уже приступил к пробежкам и может избежать хирургического вмешательства. Более точная информация появится после дополнительного обследования футболиста.