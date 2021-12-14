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Чилуэлл приступил к пробежкам и может избежать операции

20:43
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Защитник «Челси» Бен Чилуэлл получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:0), из-за чего не смог продолжить игру и был заменен на 71-й минуте.

Предполагалось, что футболист пропустит около двух месяцев, а также будет вынужден провести операцию, чтобы колено восстанавливалось быстрее и более корректно.

Тем не менее, по информации The Athletic, Чилвелл уже приступил к пробежкам и может избежать хирургического вмешательства. Более точная информация появится после дополнительного обследования футболиста.

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Иван Шитик все материалы автора

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