Решение о будущем Криштиану Роналду примет совладелец «Манчестер Юнайтед» Глейзер

Решение о будущем нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» примет совладелец клуба Джоэл Глейзер, сообщает ESPN.

Агент Жорже Мендеш должен представить «Ман Юнайтед» предложения от клубов, готовых купить 37-летнего португальца.

При этом руководство «МЮ» сразу поддержало главного тренера команды Эрика тен Хага в конфликте с игроком.

Ранее тен Хаг в беседе с руководством клуба заявил, что нападающий Криштиану Роналду больше не должен выступать за манкунианцев.

Текущее соглашение 37-летнего португальца с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2023 года.