«Тоттенхэм» не собирается продавать Кейна

«Тоттенхэм» не станет продавать своего нападающего Харри Кейна следующим летом, даже если он откажется продлевать контракт с командой, сообщает Daily Mail.

Учитывая срок контракта, «Тоттенхэму» может быть выгодно продать Кейна ближайшим летом, чтобы выручить за нападающего деньги, но руководители лондонского клуба осуществлять трансфер не планируют. Соглашение форварда с английским клубом рассчитано до конца сезона-2023/24.

По информации издания, «Бавария» активно проявляет интерес к английскому игроку. Мюнхенцы видят в форварде замену Эрику-Максиму Шупо-Мотингу. Руководство немецкой команды не уверено, что игрок сможет выступать также результативно, как в первой половине сезона.

В текущем сезоне 29-летний нападающий сыграл за «Тоттенхэм» 22 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три голевые передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 90 миллионам евро.