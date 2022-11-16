Эден Азар опроверг информацию об интересе к нему со стороны «Челси»

Нападающий «Реала» Эден Азар опроверг информацию об интересе к нему со стороны «Челси».

«Я никогда не был близок к возвращению в Англию или уходу из «Реала» в целом. Из лондонского клуба со мной никто не связывался. Почему всегда возникают слухи о «Челси»? Я без понятия, честно», — сказал футболист Marca.

31-летний бельгиец выступает за «Реал» с июля 2019 года и провел за него 72 матча, забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач.

Напомним, за трансфер Азара «Реал» в 2019 году заплатил свыше 110 миллионов евро, что делает бельгийца самым дорогим футболистом в истории «сливочных».