Рангник рассказал о своей роли в подписании новых игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о своей роли в подписании новых игроков.

«Я не знаю, какое влияние оказывали на трансферы предыдущие тренеры. Я лишь могу сказать о том, к чему я привык в континентальной Европе и Германии, где практически во всех клубах есть спортивный директор, который работает в связке с главным тренером.

В двух моих последних клубах мы никогда не подписывали игроков без одобрения тренера, и я уверен, что так будет и с Эриком тен Хагом. Я также уверен, что Эрик внесет и свои предложения, а затем вместе с правлением, отделом скаутинга и, надеюсь, со мной, мы выберем подходящих игроков», — приводит слова Рангника The Telegraph.

Напомним, 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. Летом 2022 года тен Хаг официально сменит его на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».