The Athletic: Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2026 года

«Ливерпуль» продлил контракт с главным тренером до 2026 года

«Ливерпуль» продлил контракт с главным тренером Юргеном Клоппом, утверждает The Athletic. Новое соглашение рассчитано до 2026 года.

Ранее 54-летний специалист неоднократно сообщал, что может покинуть «Ливерпуль» по завершении текущего контракта, который действует до конца июня 2024 года.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством «красные» стали чемпионами Англии, победителями Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателями Кубка английской лиги и Суперкубка УЕФА.