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Сегодня, 17:26

Главный тренер «Вулверхэмптона» об уходе Невеша: «Пока предложений не поступало»

Бруну Лаже заявил, что предложений «Вулверхэмптону» по полузащитнику Невешу не поступало
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже заявил, что предложений по полузащитнику Рубену Невешу не поступало.

«Нужно дождаться предложений, а нам ничего пока не поступало. Когда это произойдет будет думать что хорошо для клуба, а что для игрока. Для меня все ясно, я хочу работать с Рубеном. Если вы спросите игрока, хочет ли он работать со мной, он наверняка ответит «да». Но это футбол, и никогда не знаешь, что может произойти на следующий день», — приводит слова Лаже Sky Sports.

Интерес к футболисту проявляли «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Контракт 25-летнего португальца с «волками» действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Невеш провел 31 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативных передачи.

Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/11095/12476234/transfer-centre-live-nemanja-matic-to-leave-man-utd?postid=3800070#liveblog-body
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2
 Ливерпуль 33 24 7 2 85-22 79
3
 Челси 32 19 8 5 67-27 65
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 34 15 9 10 53-51 54
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 34 9 14 11 31-42 41
12
 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
13
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
14
 Кр. Пэлас 33 8 14 11 43-41 38
15
 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
16
 Лидс 33 8 10 15 38-68 34
17
 Бернли 33 6 13 14 29-45 31
18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
19
 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
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МЮ – Челси
 - : -
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 - : -
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 - : -
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 - : -
15.05 16:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
15.05 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
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17.05 21:45
Саутгемптон – Ливерпуль
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 16
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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