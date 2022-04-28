Главный тренер «Вулверхэмптона» об уходе Невеша: «Пока предложений не поступало»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже заявил, что предложений по полузащитнику Рубену Невешу не поступало.

«Нужно дождаться предложений, а нам ничего пока не поступало. Когда это произойдет будет думать что хорошо для клуба, а что для игрока. Для меня все ясно, я хочу работать с Рубеном. Если вы спросите игрока, хочет ли он работать со мной, он наверняка ответит «да». Но это футбол, и никогда не знаешь, что может произойти на следующий день», — приводит слова Лаже Sky Sports.

Интерес к футболисту проявляли «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Контракт 25-летнего португальца с «волками» действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Невеш провел 31 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативных передачи.