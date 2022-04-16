Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением об инциденте с форвардом Криштиану Роналду после матча АПЛ против «Эвертона» (0:1).

« Я не разговаривал с Криштиану об этом. Публично он извинился в социальных сетях за то, что произошло. Насколько я знаю, все еще продолжается расследование, как со стороны полиции, так и со стороны Футбольной ассоциации. Но кроме этого, я не говорил об этом с ним», — приводит слова Рангника официальный сайт клуба.

После поражения от «Эвертона» Роналду по пути в раздевалку ударил по телефону фаната, который снимал уходивших с поля игроков. Гаджет упал на землю и разбился. Пострадавшим оказался 14-летний болельщик с аутизмом. Инцидент взяла на контроль полиция Мерсисайда.