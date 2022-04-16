Сэм Эллардайс может возглавить «Бернли» после увольнения Шона Дайча

Сэм Эллардайс является претендентом на пост главного тренера «Бернли» после увольнения Шона Дайча, сообщает The Sun.

Руководство клуба заинтересовано в кандидатуре 67-летнего специалиста. При этом сам тренер готов занять должность в случае, если ему гарантируют крупный подписной бонус при невылете команды из АПЛ. Также он хочет получить гарантии того, что клуб подпишет с ним новый контракт, если он оставит «Бернли» в премьер-лиге по итогам сезона.

Вчера, 15 апреля «Бернли» объявил об увольнении Шона Дайча, который был главным тренером команды с октября 2012 года.

«Бернли» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ с 24 очками в 30 матчах.