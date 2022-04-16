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Сегодня, 10:58

Сэм Эллардайс может возглавить «Бернли» после увольнения Шона Дайча

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сэм Эллардайс является претендентом на пост главного тренера «Бернли» после увольнения Шона Дайча, сообщает The Sun.

Руководство клуба заинтересовано в кандидатуре 67-летнего специалиста. При этом сам тренер готов занять должность в случае, если ему гарантируют крупный подписной бонус при невылете команды из АПЛ. Также он хочет получить гарантии того, что клуб подпишет с ним новый контракт, если он оставит «Бернли» в премьер-лиге по итогам сезона.

Вчера, 15 апреля «Бернли» объявил об увольнении Шона Дайча, который был главным тренером команды с октября 2012 года.

«Бернли» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ с 24 очками в 30 матчах.

Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/18278861/sam-allardyce-fortune-burnley-sean-dyche-axe/

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
5
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
6
 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
10
 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
11
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
12
 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
13
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
14
 Брентфорд 32 10 6 16 39-48 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20
 Норвич 31 5 6 20 20-63 21
Результаты / календарь
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16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 - : -
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 - : -
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 - : -
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
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 20
Сон Хын Мин

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 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 15
П
Поль Погба

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 9
Трент Александр-Арнолд

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Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

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 8
И К Ж
Эзри Конса

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Астон Вилла

 25 1 4
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