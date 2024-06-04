В комитете по этике РФС подтвердили условную дисквалификацию и штраф Безрукова

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов подтвердил «СЭ» информацию о наказании футболиста «Рубина» Руслана Безрукова за шутку про «денежки».

«Штраф 100 тысяч рублей и условная дисквалификация на 3 месяца. Основная задача комитета довести до футбольной общественности, что даже к любому намеку на какие-то нарушения чистой игры будем достаточно жестко относиться», — сказал Стукалов.

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «быков» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ.

21 мая депутат Госдумы Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести расследование высказывания полузащитника «Рубина» на предмет коррупционной составляющей.

Константин Передирий