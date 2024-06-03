Поттер и Купер являются кандидатами на пост главного тренера «Брайтона»

Бывший тренер «Брайтона» Грэм Поттер может снова возглавить команду, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство «чаек» рассматривают 49-летнего англичанина в качестве замены Роберто Де Дзерби. Также «Брайтон» может возглавить Стив Купер, работавший в «Ноттингем Форест».

18 мая «чайки» объявили об уходе с поста главного тренера команды Роберто Де Дзерби. Под его руководством команда заняла 11-е место в АПЛ в завершившемся сезоне.