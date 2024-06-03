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Сегодня, 19:03

«Астон Вилла» договорилась с «Лутоном» о переходе Баркли

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Лутон Таун» Росс Баркли продолжит карьеру в «Астон Вилле», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли устного соглашения о трансфере. Сумма сделки составит около 5 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне 30-летний хавбек провел за «Лутон» 37 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач. Его команда вылетела из АПЛ в чемпионшип по итогам сезона.

Баркли выступает за «Лутон» с лета 2023 года. Ранее он играл за «Ниццу», «Челси», «Эвертон» и «Лидс». В сезоне-2020/21 полузащитник на правах аренды уже выступал за «Астон Виллу».

Росс Баркли
Футбол
Лутон Таун
ФК Астон Вилла
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