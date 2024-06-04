Алиссон получил крайне выгодное предложение из Саудовской Аравии

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер интересен клубам из Саудовской Аравии, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, 31-летний Алиссон является одной из главных целей саудовских клубов, так как руководство лиги хочет, чтобы у них играл вратарь топ-уровня. Сумма, которую предложили Бекеру не сообщается, но TEAMtalk утверждает, что это очень крупное предложение.

Близкие Алиссона заявляют, что бразилец предпочитает остаться в Европе, так как он хочет играть в Лиге чемпионов и сохранить за собой роль первого вратаря сборной Бразилии.

В сезоне-2023/24 Алиссон сыграл за «Ливерпуль» 32 матча во всех турнирах, пропустил 32 гола и 11 игры провел на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.