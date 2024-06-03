«Челси» сегодня должен назвать имя нового главного тренера

Итальянский тренер Энцо Мареска в скором времени возглавит «Челси», сообщил журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, о назначении специалиста будет объявлено 3 июня. Его контракт с клубом будет рассчитан на пять лет.

В прошлом сезоне итальянец тренировал «Лестер». Он вывел команду в АПЛ.

«Челси» сообщил об уходе Маурисио Почеттино в конце мая. Под его руководством команда заняла шестое место в таблице чемпионата Англии.