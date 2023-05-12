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Сегодня, 09:43

Рамсдейл согласился продлить контракт с «Арсеналом» до лета 2028 года

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл подпишет новый контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 24-летний англичанин устно согласился продлить соглашение до лета 2028 года. На подготовку контракта потребуется несколько дней.

Рамсдейл перешел в «Арсенал» летом 2021 года. В текущем сезоне он сыграл в 35 матчах в АПЛ, пропустил 39 мячей и 13 раз отстоял на ноль.

ФК Арсенал (Лондон)
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«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 4 4 89-31 82
2
 Арсенал 35 25 6 4 83-39 81
3
 Ньюкасл 34 18 11 5 61-29 65
4
 МЮ 34 19 6 9 49-41 63
5
 Ливерпуль 35 18 8 9 67-42 62
6
 Тоттенхэм 35 17 6 12 64-57 57
7
 Брайтон 33 16 7 10 63-45 55
8
 Астон Вилла 35 16 6 13 46-43 54
9
 Брентфорд 35 12 14 9 52-45 50
10
 Фулхэм 35 14 6 15 50-49 48
11
 Челси 34 11 9 14 34-39 42
12
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 35-46 40
13
 Вулверхэмптон 35 11 7 17 30-50 40
14
 Борнмут 35 11 6 18 37-67 39
15
 Вест Хэм 35 10 7 18 38-50 37
16
 Лестер 35 8 6 21 49-64 30
17
 Лидс 35 7 9 19 44-69 30
18
 Нот. Форест 35 8 9 18 34-65 33
19
 Эвертон 35 7 11 17 32-53 32
20
 Саутгемптон 35 6 6 23 31-64 24
Результаты / календарь
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38 тур
13.05 14:30
Лидс – Ньюкасл
 - : -
13.05 17:00
Астон Вилла – Тоттенхэм
 - : -
13.05 17:00
Челси – Нот. Форест
 - : -
13.05 17:00
Кр. Пэлас – Борнмут
 - : -
13.05 17:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
13.05 17:00
Саутгемптон – Фулхэм
 - : -
14.05 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
14.05 16:00
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
14.05 18:30
Арсенал – Брайтон
 - : -
15.05 22:00
Лестер – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 35
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 26
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 24 2 6
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 33 1 10
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 22 1 6
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