Рамсдейл согласился продлить контракт с «Арсеналом» до лета 2028 года

Вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл подпишет новый контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 24-летний англичанин устно согласился продлить соглашение до лета 2028 года. На подготовку контракта потребуется несколько дней.

Рамсдейл перешел в «Арсенал» летом 2021 года. В текущем сезоне он сыграл в 35 матчах в АПЛ, пропустил 39 мячей и 13 раз отстоял на ноль.