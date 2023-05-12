Лукаку вернется в «Челси» и проведет с клубом предсезонные сборы
Форвард «Челси» Ромелу Лукаку, арендованный «Интером», вернется в лондонский клуб по окончании сезона, сообщает Mirror.
По сведениям источника, 29-летний бельгиец примет участие в предсезонных сборах лондонцев, а также проведет переговоры с потенциальным главным тренером Маурисио Почеттино по поводу будущего в клубе.
В текущем сезоне Лукаку провел 30 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|34
|26
|4
|4
|89-31
|82
|
2
|Арсенал
|35
|25
|6
|4
|83-39
|81
|
3
|Ньюкасл
|34
|18
|11
|5
|61-29
|65
|
4
|МЮ
|34
|19
|6
|9
|49-41
|63
|
5
|Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67-42
|62
|
6
|Тоттенхэм
|35
|17
|6
|12
|64-57
|57
|
7
|Брайтон
|33
|16
|7
|10
|63-45
|55
|
8
|Астон Вилла
|35
|16
|6
|13
|46-43
|54
|
9
|Брентфорд
|35
|12
|14
|9
|52-45
|50
|
10
|Фулхэм
|35
|14
|6
|15
|50-49
|48
|
11
|Челси
|34
|11
|9
|14
|34-39
|42
|
12
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|35-46
|40
|
13
|Вулверхэмптон
|35
|11
|7
|17
|30-50
|40
|
14
|Борнмут
|35
|11
|6
|18
|37-67
|39
|
15
|Вест Хэм
|35
|10
|7
|18
|38-50
|37
|
16
|Лестер
|35
|8
|6
|21
|49-64
|30
|
17
|Лидс
|35
|7
|9
|19
|44-69
|30
|
18
|Нот. Форест
|35
|8
|9
|18
|34-65
|33
|
19
|Эвертон
|35
|7
|11
|17
|32-53
|32
|
20
|Саутгемптон
|35
|6
|6
|23
|31-64
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.05
|14:30
|
Лидс – Ньюкасл
|- : -
|13.05
|17:00
|
Астон Вилла – Тоттенхэм
|- : -
|13.05
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|- : -
|13.05
|17:00
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|- : -
|13.05
|17:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
|13.05
|17:00
|
Саутгемптон – Фулхэм
|- : -
|14.05
|16:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|- : -
|14.05
|16:00
|
Эвертон – Ман. Сити
|- : -
|14.05
|18:30
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|15.05
|22:00
|
Лестер – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|35
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|26
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|24
|2
|6
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|33
|1
|10
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|22
|1
|6
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