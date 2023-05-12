Лукаку вернется в «Челси» и проведет с клубом предсезонные сборы

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку, арендованный «Интером», вернется в лондонский клуб по окончании сезона, сообщает Mirror.

По сведениям источника, 29-летний бельгиец примет участие в предсезонных сборах лондонцев, а также проведет переговоры с потенциальным главным тренером Маурисио Почеттино по поводу будущего в клубе.

В текущем сезоне Лукаку провел 30 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.