Рафаэль Варан поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с «Ньюкаслом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал об ожиданиях от финала Кубка лиги. Он также признался, что играет хуже, если не чувствует давление.

«Первый трофей всегда важен для клуба. На данный момент — это наша главная цель, в перспективе мы хотим постоянно быть на вершине и выступать в Лиге чемпионов каждый год.

Я постараюсь подавать пример молодым игрокам — для них полезно видеть, как опытные товарищи демонстрируют спокойствие в напряженных ситуациях», — цитирует Варана пресс-служба «Юнайтед».