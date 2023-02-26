Гвардиола восхитился игровыми качествами Холанна после матча с «Борнмутом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Борнмутом» (4:1) в 25-м туре АПЛ рассказал о важности для команды Эрлина Холанна и Фила Фодена.

«Влияние Холанда было невероятным. Мы любим его, и он помогает нам. Сегодня мы больше находили его, он был очень угрожающим.

Нам необходим Фоден — его трудовая этика, его голы, его передачи. Шаг за шагом он вернется», — цитирует Гвардиолу ВВС.