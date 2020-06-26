«Просто потерял дар речи». Хендерсон рад чемпионству «Ливерпуля»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признался, что смотреть матч 31-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити» (2:1) было чем-то особенным. «Горожане» не смогли обыграть «синих» и теперь не догонят «красных» в турирной таблице.

— Это потрясающе. Я не хотел говорить об этом до этого момента, — цитирует BBC Хендерсона. — Так счастлив за всех парней. Я просто немного ошеломлен, это потрясающее чувство. Горжусь тем, чего мы достигли.

Было много эмоций, и это был другой опыт просмотра матча, а затем хотелось быть со всеми фанатами после финального свистка. Это был момент, который мы никогда не забудем. Просто потерял дар речи в тот момент. Пока это не произошло, вы никогда не задумываетесь об этом, а просто концентрируетесь на каждой игре. Когда этот момент наступил, я не могу описать его по-настоящему.

После финала Лиги чемпионов я сказал, что без тренера победить невозможно. Чувствовал, что с первого дня, когда Клопп пришел, он все изменил, и все следовали за ним. Надеюсь, что мы сможем остаться голодными и продолжать хотеть большего.