Президент Футбольной ассоциации Англии (FA) принц Уильям прокомментировал выход английских клубов из Суперлиги.

«Я рад, что единый голос футбольных фанатов был услышан и выслушан. Сейчас действительно важно, чтобы мы использовали этот момент для обеспечения будущего здоровья игры на всех уровнях. Как президент FA, я полон решимости сыграть свою роль в этой работе», — написал Уильям в Twitter.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».