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Зинченко прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Астон Виллой»

10:03
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (2:1).

«Тяжелые 3 очка на выезде. Теперь нужно сосредоточиться на воскресеном матче», — написал Зинченко в Instagram.

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko96)

После этого матча «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, «Астон Вилла» идет 11-й.

25 апреля «Манчестер Сити» сыграет в финале Кубка лиги против «Тоттенхэма».

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