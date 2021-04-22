Зинченко прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Астон Виллой»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (2:1).

«Тяжелые 3 очка на выезде. Теперь нужно сосредоточиться на воскресеном матче», — написал Зинченко в Instagram.

После этого матча «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, «Астон Вилла» идет 11-й.

25 апреля «Манчестер Сити» сыграет в финале Кубка лиги против «Тоттенхэма».