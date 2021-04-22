Защитник и капитан «Манчестер Сити» Фернандинью прокомментировал создание Суперлиги.

«Это безумие. В понедельник появляется эта Суперлига, и мы были немного удивлены. Мы не ожидали этого, но, в конце концов, я думаю, что услышать здравый смысл был правильным поступком. Считаю, что все, кто любит футбол, не поддержали эту Суперлигу, в том числе и игроки нашего клуба. Мы так счастливы, потому что все вернулось обратно, а все люди, которые любят футбол, спокойны. Конечно, мы счастливы, потому что в конце концов футбол победил», — приводит слова Фернандинью Sky Sports.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».