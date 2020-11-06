Президент «Тоттенхэма» лично принял участие в переговорах по новому контракту с Соном

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви лично поучаствовал в переговорах по новому контракту с нападающим Сон Хын Мином, сообщает Daily Express.

По информации источника, Леви пообещал 28-летнему южнокорейцу зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю — столько же получает другой форвард «шпор» Харри Кейн. Сообщается, что лондонский клуб хочет наградить футболиста, чей контракт действует до конца июня 2023 года, за последние успешные выступления.

В сезоне-2020/21 Сон провел за «Тоттенхэм» 12 матчей, на его счету 10 голов и 5 результативных передач.