Президент Израиля встретился с Абрамовичем и поблагодарили «Челси» за борьбу с антисемитизмом
Президента Израиля Ицхак Герцог встретился с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем на домашнем стадионе лондонского клуба «Стэмфорд Бридж».
«На фоне растущего антисемитизма мы обязаны противостоять всем формам расовой и религиозной дискриминации, а также просвещать будущие поколения о терпимости и взаимном уважении, — приводит слова Герцога Sky Sports. — Спасибо Роману Абрамовичу и команде «Челси». Было честью и удовольствием вместе с вами бороться с антисемитизмом на протяжении последних лет. Это вселяет в меня надежду. Лондонский клуб является ярким примером того, как спорт может быть силой добра и формировать более толерантное будущее».
Президент Израиля посетил выставку на «Стэмфорд Бридж», посвященную спортсменам еврейского происхождения, убитым во время Холокоста.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11668/12475170/chelsea-shining-example-in-fight-against-antisemitism-and-racism-says-israeli-president-isaac-herzog
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