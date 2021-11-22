Президент Израиля встретился с Абрамовичем и поблагодарили «Челси» за борьбу с антисемитизмом

Президента Израиля Ицхак Герцог встретился с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем на домашнем стадионе лондонского клуба «Стэмфорд Бридж».

«На фоне растущего антисемитизма мы обязаны противостоять всем формам расовой и религиозной дискриминации, а также просвещать будущие поколения о терпимости и взаимном уважении, — приводит слова Герцога Sky Sports. — Спасибо Роману Абрамовичу и команде «Челси». Было честью и удовольствием вместе с вами бороться с антисемитизмом на протяжении последних лет. Это вселяет в меня надежду. Лондонский клуб является ярким примером того, как спорт может быть силой добра и формировать более толерантное будущее».

Президент Израиля посетил выставку на «Стэмфорд Бридж», посвященную спортсменам еврейского происхождения, убитым во время Холокоста.