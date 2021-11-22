Дрогба об игре Салаха: «Если он продолжит так играть, то побьет все мои рекорды»

Экс-нападающий «Челси» и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба высказался по поводу игры египетского форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Если он продолжит так играть, то побьет все мои рекорды. Хочется плакать!» — цитирует Дрогба Liverpool Echo со ссылкой на Mehwar TV.

В октябре Салах был признан лучшим африканским бомбардиром в истории АПЛ. Футболист побил рекорд Дрогба, который за 254 матча забил 104 мяча.

В этом сезоне Салах забил 15 мячей и отдал 5 результативных передач в 12 матчах.

После 9 туров АПЛ «Ливерпуль» с 21 очком идет на 2-м месте в турнирной таблице. «МЮ» набрал 14 очков и расположился на 7-й позиции.