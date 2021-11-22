Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг представил руководству «Манчестер Юнайтед» собственное видение дальнейшего развития команды, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, 51-летний нидерландец побеседовал с руководством манчестерского клуба и сообщил, как будет действовать, если возглавит команду.

Напомним, что 21 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера. СМИ называют Тен Хага одним из главных кандидатов на замену 48-летнего норвежца.