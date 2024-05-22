«Манчестер Юнайтед» уволит тен Хага после финала Кубка Англии
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг покинет команду после финала Кубка Англии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Как отмечает источник, руководство «красных дьяволов» уже определилось с подходящими кандидатами на замену 54-летнего специалиста. Ими являются Маурисио Почеттино, который ранее был отправлен в отставку из «Челси», бывший главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби и Киран Маккенн, выведший «Ипсвич» в АПЛ.
Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Под его руководством команда с 60 очками финишировала на 8-м месте в чемпионате Англии по итогам завершившегося сезона. Это худший результат «красных дьяволов» в турнире за 34 года.
25 мая «МЮ» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|7
|3
|96-34
|91
|
2
|Арсенал
|38
|28
|5
|5
|91-29
|89
|
3
|Ливерпуль
|38
|24
|10
|4
|86-41
|82
|
4
|Астон Вилла
|38
|20
|8
|10
|76-61
|68
|
5
|Тоттенхэм
|38
|20
|6
|12
|74-61
|66
|
6
|Челси
|38
|18
|9
|11
|77-63
|63
|
7
|Ньюкасл
|38
|18
|6
|14
|85-62
|60
|
8
|МЮ
|38
|18
|6
|14
|57-58
|60
|
9
|Вест Хэм
|38
|14
|10
|14
|60-74
|52
|
10
|Кр. Пэлас
|38
|13
|10
|15
|57-58
|49
|
11
|Брайтон
|38
|12
|12
|14
|55-62
|48
|
12
|Борнмут
|38
|13
|9
|16
|54-67
|48
|
13
|Фулхэм
|38
|13
|8
|17
|55-61
|47
|
14
|Вулверхэмптон
|38
|13
|7
|18
|50-65
|46
|
15
|Эвертон
|38
|13
|9
|16
|40-51
|40
|
16
|Брентфорд
|38
|10
|9
|19
|56-65
|39
|
17
|Нот. Форест
|38
|9
|9
|20
|49-67
|32
|
18
|Лутон Таун
|38
|6
|8
|24
|52-85
|26
|
19
|Бернли
|38
|5
|9
|24
|41-78
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|38
|3
|7
|28
|35-104
|16
|19.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Брайтон – МЮ
|0 : 2
|19.05
|18:00
|
Бернли – Нот. Форест
|1 : 2
|19.05
|18:00
|
Челси – Борнмут
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|5 : 0
|19.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|2 : 0
|19.05
|18:00
|
Лутон Таун – Фулхэм
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|3 : 1
|19.05
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
|0 : 3
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Коул Палмер
Челси
|22
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|10
|1
|0
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон
|36
|1
|10