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Сегодня, 19:40

«Манчестер Юнайтед» уволит тен Хага после финала Кубка Англии

Алина Савинова
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Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг покинет команду после финала Кубка Англии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Как отмечает источник, руководство «красных дьяволов» уже определилось с подходящими кандидатами на замену 54-летнего специалиста. Ими являются Маурисио Почеттино, который ранее был отправлен в отставку из «Челси», бывший главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби и Киран Маккенн, выведший «Ипсвич» в АПЛ.

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Под его руководством команда с 60 очками финишировала на 8-м месте в чемпионате Англии по итогам завершившегося сезона. Это худший результат «красных дьяволов» в турнире за 34 года.

25 мая «МЮ» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Защитник сборной Англии Триппьер травмировался перед стартом Евро-2024
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 40
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 2 : 1
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 2 : 4
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 0 : 2
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 2 : 1
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 5 : 0
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 2 : 4
19.05 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 3 : 1
19.05 18:00
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
 0 : 3
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 22
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 10 1 0
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон

 36 1 10
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