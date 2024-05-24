The Guardian: «Манчестер Юнайтед» уволит тен Хага после финала Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг покинет команду после окончания сезона, сообщает The Guardian.

По информации источника, 54-летний специалист уйдет из команды вне зависимости от результата Кубка Англии. В субботу, 25 мая, «МЮ» в решающем матче сыграет с «Манчестер Сити». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 команда заняла восьмое место в турнирной таблице АПЛ.