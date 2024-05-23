«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в рамках финала Кубка Англии по футболу в субботу, 25 мая. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. Время начала матча — в 17.00 по московскому времени.

Ранее «Манчестер Сити» с главным тренером Хосепом Гвардиолой в четвертый раз подряд стал чемпионом АПЛ с 91 набранным баллом. «МЮ» с Эриком тен Хагом занял восьмое место с 60 очками в турнирной таблице чемпионата.

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