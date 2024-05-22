Галлахер не хочет покидать «Чесли»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер не планирует менять клуб, несмотря на сложную ситуацию с контрактом. Соглашение игрока истекает летом 2025 года, лондонцы рассматривают возможную продажу воспитанника по окончании сезона.

По данным журналиста Низаара Кинселлы, хавбек не хочет уходить. В этом сезоне Конор Галлахер отыграл 50 матчей за «синих», забив 7 голов и сдела 9 результативных передач. Его трансферная стоимость — 48 миллионов евро.

Галлахером интересуется «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».