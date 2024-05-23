«Вест Хэм» объявил о назначении Лопетеги на пост главного тренера команды

Испанец Хулен Лопетеги назначен на должность главного тренера «Вест Хэма», сообщает официальный сайт «молотобойцев».

Последним местом работы 57-летнего специалиста был «Вулверхэмптон», который он тренировал с ноября 2022-го по август 2023 года.

В начале мая «Вест Хэм» объявил, что по окончании сезона команду покинет Дэвид Мойес, возглавлявший лондонцев с декабря 2019 года.

По итогам сезона-2023/24 «Вест Хэм» занял 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 52 очка.